Cava de’ Tirreni, inaugurato Mater: Nuovo Polo Sociosanitario

Un bagno di folla alla riapertura di Mater, il nuovo polo socio assistenziale nato dall’ex Asilo di Mendicità, al rione San Lorenzo.

Al taglio del nastro del Sindaco Vincenzo Servalli erano presenti:

La benedizione è stata officiata dal Parroco di San Lorenzo don Giuseppe Nuschese. In apertura, nella cappella, si sono svolti:

“Riconsegnare alla città questo luogo – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – dà esattamente il senso della nostra amministrazione: rimuovere il degrado e sostituirlo con la bellezza. Un lavoro straordinario, che ha richiesto un impegno imponente. Mater è il nuovo polo socio sanitario, lo abbiamo immaginato per dare risposte alle famiglie, alle persone fragili, alle madri con figli in difficoltà. E crediamo che il contesto per affrontare situazioni difficili deve poter essere quello del bello, di ambienti accoglienti. In tutti questi anni abbiamo realizzato una rigenerazione urbana che non ha precedenti e inaugurare oggi questo bellissimo nuovo luogo sottratto all’oblio e al degrado è una grande soddisfazione”.