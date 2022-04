Bullismo, le dichiarazioni di Domenico Falco: “Tavolo interistituzionale per fronteggiare l’emergenza dilagante”

BULLISMO: LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA CAMPANIA– Domenico Falco, Presidente del Comitato Regionale per le comunicazioni della Campania, si è espresso sulla dilagante emergenza relativa al fenomeno del bullismo. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi di “cronache della Campania”: “Stiamo dimostrando la grande attenzione che le istituzioni pongono sui temi della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione negli istituti scolastici con programmi che vedono protagonisti gli studenti. Solo attraverso l’educazione e la prevenzione possiamo dare risposte concrete a questa generazione”.

Domenico Falco ha poi così proseguito: “Bisogna che tutte le istituzioni facciano rete per costruire un tavolo di lavoro che possa offrire insegnamenti validi ai ragazzi dando loro il segnale che di fronte a queste emergenze non sono soli”.

Per il Consiglio Regionale della Campania è poi intervenuta anche Bruna Fiola, presidente della Commissione Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali: “Questa è un’iniziativa importante promossa dal Consiglio che ha approvato una legge sul bullismo stanziando i fondi necessari per una campagna di prevenzione diffusa e capillare, diretta ai bambini e alle loro famiglie. Bisogna spiegare questo fenomeno con parole e con i sentimenti rimarcando i valori fondamentali per la nostra convivenza civile a partire dal rispetto e dalla cura per il bene del prossimo”.

A intervenire sul tema è stata anche Annamaria Rocco, dirigente scolastica: “La prevenzione deve partire fin dalla tenera età. Già in questa fase gli studenti di quarta e quinta elementare iniziano a vivere atteggiamenti di prepotenza e provocazione affrontando anche situazioni rischiose con effetti collaterali che si ripercuotono in classe e tra i compagni. Sono piccoli ma già usano molto i device per collegarsi e per vedere filmati che poi riportano in classe”.

Anche Concetta De Vito, coordinatrice didattica dell’Istituto, si è espressa sulla necessità di creare un tavolo per prevenire il fenomeno del bullismo. Ecco le sue parole: “Bisogna spiegare ai ragazzi che appena si trovano di fronte a casi di bullismo devono farsi aiutare, senza avere paura delle conseguenze. Coinvolgendo la famiglia, le insegnanti, lo stesso compagno di classe che ti può aiutare a trovare il coraggio di denunciare. Noi invitiamo sempre a rivolgersi agli adulti dando il segnale soprattutto ai più indifesi che non sono soli. Dobbiamo fortificarli tracciando insieme a loro la strada per liberarsi dagli atti di bullismo”.

Infine, nel corso dell’importantissimo evento, i marescialli Fabrizia Pittari e Carmine Santangelo della Polizia Municipale di Napoli hanno avuto il grande merito di coinvolgere anche gli studenti, illustrando le procedure da adottare per prevenire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Gianmarco Onestini rivela: “Sono stato vittima di bullismo””. Clicca qui.

Ci trovi pure su Instagram. Dai uno sguardo alla nostra pagina. Clicca qui.