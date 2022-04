Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 22 Aprile

José trova due giovani chitarristi per accompagnare Bellita nell’incisione del disco, ma la donna è disperata perché i due non conoscono neanche una sua canzone e la fanno sentire vecchia. Dopo aver indagato a fondo sui viaggi degli Olmedo in giro per l’Europa, Daniela si incontra con Roger e si capisce che la giovane lavora sotto copertura per assicurare Sabina e Roberto alla giustizia.

Non ci resta che darci appuntamento alle 14 e 10 su Canale 5.