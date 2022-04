Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 22 Aprile

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 22 Aprile

Robert, in accordo con Michael, cerca di convincere Rosalie a tornare a lavorare al bar. Lei accetta e decide anche di partecipare a un corso per diventare assicuratrice e guadagnare così molti soldi. llona Crovi Greschel, l’ispettrice alberghiera che si trova al Fürstenhof in incognito, scopre le sue carte e

propone a Werner di inserire l’hotel nella lista dei 500 migliori alberghi al mondo dietro pagamento di una certa somma di denaro.