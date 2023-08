Cava, il Comune chiarisce e replica sul Macfest

di Antonio Jr. Orrico

A Cava, si prospetta un Agosto davvero rovente. Oggetto della contesa è il Macfest, vero e proprio “orgoglio” cittadino. Quest’anno, purtroppo, però, gli organizzatori hanno lamentato una vera e propria disorganizzazione da parte del Comune. Disorganizzazione espressa tramite un lungo post da parte degli stessi organizzatori della manifestazione, i quali hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti del Comune.

“In vista della V edizione, abbiamo deciso di chiedere un incontro al Sindaco in prima persona. L’incontro è avvenuto a gennaio 2023. Per l’occasione abbiamo presentato anche il report di impatto socio-economico, che redigiamo a cadenza annuale per tenere traccia dei risultati raggiunti dal festival. Abbiamo paventato una informale richiesta per la somministrazione di cibi e bevande per fini legati all’autofinanziamento. Arrivati a giugno scopriamo che, per questioni interne alla Giunta, la nostra delibera si era arenata e che, a causa dell’intervento della Corte dei Conti, diventava indisponibile la concessione degli spazi a titolo gratuito. Pur con rammarico, ci dimostriamo pronti a pagare ma chiediamo la somministrazione come requisito necessario per affrontare le spese.” aveva scritto l’organizzazione.

Il Comune di Cava, ora, ha replicato tramite un ulteriore comunicato.

“L’Amministrazione comunale, sin dal primo momento, ha dichiarato di voler confermare, come per gli anni precedenti, l’apprezzamento per la manifestazione promossa dal MACASS, riconoscendone la validità.“

Il comunicato prosegue: “Per quanto concerne, invece, il problema evidenziato dagli organizzatori, e cioè quello della somministrazione delle bevande alcoliche in occasione degli eventi in programma, l’Amministrazione ha ribadito il principio in virtù del quale non è possibile concedere l’autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche in occasione di eventi che godono del patrocinio dell’Ente e che si svolgono in locali dallo stesso Ente concesso, sicchè il riferimento all’età operato dagli organizzatori è privo di qualsiasi fondamento. In riferimento al MACASS, l’osservanza di tale regola intende evitare problemi riscontrati nella precedente edizione.“