Meteo, caldo sempre più intenso: weekend di fuoco

di Rita Milione

Nei prossimi giorni le condizioni meteo sull’Italia risulteranno molto stabili e calde grazie all’avanzata dell’anticiclone africano Nerone che porterà in dote temperature elevate non solo in pianura, ma anche in alta montagna con lo zero termico. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che Nerone invaderà l’Italia con asse Sud-Ovest / Nord-Est, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia.

L’anticiclone africano si rinforzerà entro il weekend e porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi: si prevede il passaggio dagli attuali 37°C di Firenze ai 40°C tra domenica e lunedì, avremo poi un balzo da 34 a 38°C a Milano, un aumento nella città di Nerone (Roma) da 33 a 37°C. In Sardegna previste temperature torride, in progressivo rialzo con punte di 40-42° nelle zone interne dell’Isola, dai 32 ai 35° invece lungo le coste.

Info sull’anticiclone africano

L’anticiclone subtropicale africano o anticiclone nordafricano è un’area anticiclonica dinamica di natura subtropicale continentale, che interessa in modo pressoché permanente tutta l’area dell’Africa settentrionale occupata dal deserto del Sahara, dove garantisce una continua e persistente stabilità atmosferica.

Le sue caratteristiche sono principalmente identificabili negli elevati valori di geopotenziale, soprattutto durante i mesi estivi, mentre la pressione al suolo non presenta valori particolarmente alti, visto che l’area in cui insiste presenta temperature meteo solitamente elevate; anzi, nei mesi estivi sono ricorrenti minimi relativi di pressione al suolo alle quote medio-basse a causa della stazionarietà nei bassi strati di caldissime masse d’aria.