Cava de’ Tirreni, 54enne perde il controllo del veicolo a causa di un malore e muore

di Redazione ZON

La comunità di Cava de’ Tirreni è sconvolta dalla tragica scomparsa di un uomo di 54 anni residente nella frazione San Martino e impiegato nel settore del rimessaggio barche. La tragedia è avvenuta lunedì mattina, quando l’uomo è stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida del suo furgone.

L’accaduto

Come riportato dal quotidiano SalernoToday, si sospetta che l’uomo sia stato vittima di un ictus che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, finendo violentemente contro una rotatoria in via XXV Luglio, nei pressi di uno dei ponti dell’autostrada A3 Napoli-Salerno.

Il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 non è bastato a salvargli la vita: trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore in condizioni gravissime, l’uomo è deceduto nelle ultime ore nel reparto di terapia intensiva, probabilmente a causa di una sospetta emorragia cerebrale causata dall’ictus.