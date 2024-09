Polla, riapre il reparto di Chirurgia dell’ospedale Luigi Curto

di Redazione ZON

“Il reparto di Chirurgia dell’ospedale Luigi Curto di Polla riaprirà. Grazie alla mobilitazione politica e sindacale e al determinante intervento del Direttore Sanitario, Luigi Mandia, si è riusciti a trovare una soluzione in tempi rapidi. Il personale sarà potenziato grazie al supporto di professionisti provenienti da altri ospedali e alla piena disponibilità della Direzione Strategica dell’Asl di Salerno. Nei giorni scorsi avevamo chiesto al governatore De Luca di intervenire su questa e altre emergenze che interessano la sanità nelle aree interne e siamo felici di avere ottenuto un primo importante risultato per il territorio”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.

“Non possiamo tuttavia ignorare che la grave carenza di personale sanitario in Campania e soprattutto nelle aree interne continua a perdurare. Politica, forze sindacali e manager sanitari collaborino, senza divisioni, per elaborare azioni concrete e stabili a tutela dei nostri presidi ospedalieri. Una soluzione percorribile potrebbe essere l’indizione di concorsi dedicati alle aree interne, con l’obbligo per i vincitori di rimanere nelle strutture sanitarie per almeno tre anni. Questa misura – conclude Cammarano – rappresenterebbe un passo concreto per affrontare l’annosa questione dell’organico insufficiente, che finora non è stata adeguatamente risolta”.