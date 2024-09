Cava de’ Tirreni, 88enne malata bloccata in casa da oltre un anno

di Redazione ZON

A Cava de’ Tirreni, nella frazione di Santa Lucia, una donna di 88 anni è costretta a rimanere bloccata in casa a causa della mancanza di un ascensore nel suo alloggio popolare situato al secondo piano. La sua storia, riportata da La Città e da SalernoToday, evidenzia il grave disagio vissuto dall’anziana, che da oltre un anno fatica ad uscire di casa.

Il disagio e le richieste inascoltate

Il figlio della donna ha più volte sollecitato l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (Acer) per l’installazione di un ascensore, fondamentale per superare le barriere architettoniche. Nonostante le ripetute richieste, inoltrate anche nel 2023, l’Acer non ha ancora fornito alcuna risposta, lasciando l’anziana in una situazione di isolamento forzato.