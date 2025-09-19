Cava de’ Tirreni, il Grande Corteo Storico chiude la mostra per i 50 anni dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo

di Redazione ZON

Fede, tradizione, passione, senso di comunità e orgoglio: questi gli ingredienti che caratterizzeranno le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo.

Eventi in programma

Venerdì 19 settembre – ore 19.30

Esibizione di danza del Ballet Studio di Giusy De Martino nel complesso monumentale di San Giovanni, all’interno della mostra immersiva “Fuoco! Pistonieri armati di valori”.

Esibizione di danza del Ballet Studio di Giusy De Martino nel complesso monumentale di San Giovanni, all’interno della mostra immersiva “Fuoco! Pistonieri armati di valori”. Sabato 20 settembre – ore 19.00

Partenza del Grande Corteo Storico da piazza Amabile con arrivo in piazza Abbro.

Partenza del da piazza Amabile con arrivo in piazza Abbro. Ore 19.30 – Donazione della targa commemorativa alla Città di Cava de’ Tirreni, consegnata al sindaco Vincenzo Servalli.

– Donazione della targa commemorativa alla Città di Cava de’ Tirreni, consegnata al sindaco Vincenzo Servalli. Ore 20.15 – Benedizione solenne al Duomo da parte di Don Rosario Sessa, seguita dall’esibizione del gruppo musici.

– Benedizione solenne al Duomo da parte di Don Rosario Sessa, seguita dall’esibizione del gruppo musici. Ore 21.00 – Spettacolo conclusivo e cerimonia finale presso il complesso di San Giovanni.

La mostra

L’evento segna la chiusura della mostra “Fuoco! Pistonieri armati di valori – 50 anni di spari, fede e tradizione”, inaugurata lo scorso 6 settembre. L’allestimento multimediale ha riscosso grande successo, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i valori che animano lo storico gruppo dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo.

Riconoscimenti

Mercoledì sera all’associazione, presieduta da Sabato Bisogno, è stato conferito l’attestato “Costruttori di Gentilezza” dall’Associazione Culturale Cor et Amor, promotrice del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”. Il riconoscimento è stato attribuito per la “cura delle tradizioni del territorio e la maestria del proprio operato”.

Alla cerimonia di consegna, nel complesso di San Giovanni, hanno partecipato:

Giuseppe Scagliarini, presidente Pro Loco Pompei Today

Anna Vitiello, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza e referente Terre Vesuviane

Giovanni Boccia, referente Relazioni Gentili

Anna Capitale, Costruiamo Gentilezza

Informazioni

La mostra “Fuoco! Pistonieri armati di valori – 50 anni di spari, fede e tradizione” sarà visitabile al Complesso di San Giovanni di Cava de’ Tirreni fino a sabato 20 settembre. Ingresso libero.

Ufficio stampa

Alfonsina Caputano

Email: [email protected]