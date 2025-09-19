Cava de’ Tirreni, il Grande Corteo Storico chiude la mostra per i 50 anni dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo
Fede, tradizione, passione, senso di comunità e orgoglio: questi gli ingredienti che caratterizzeranno le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo.
Eventi in programma
- Venerdì 19 settembre – ore 19.30
Esibizione di danza del Ballet Studio di Giusy De Martino nel complesso monumentale di San Giovanni, all’interno della mostra immersiva “Fuoco! Pistonieri armati di valori”.
- Sabato 20 settembre – ore 19.00
Partenza del Grande Corteo Storico da piazza Amabile con arrivo in piazza Abbro.
- Ore 19.30 – Donazione della targa commemorativa alla Città di Cava de’ Tirreni, consegnata al sindaco Vincenzo Servalli.
- Ore 20.15 – Benedizione solenne al Duomo da parte di Don Rosario Sessa, seguita dall’esibizione del gruppo musici.
- Ore 21.00 – Spettacolo conclusivo e cerimonia finale presso il complesso di San Giovanni.
La mostra
L’evento segna la chiusura della mostra “Fuoco! Pistonieri armati di valori – 50 anni di spari, fede e tradizione”, inaugurata lo scorso 6 settembre. L’allestimento multimediale ha riscosso grande successo, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i valori che animano lo storico gruppo dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo.
Riconoscimenti
Mercoledì sera all’associazione, presieduta da Sabato Bisogno, è stato conferito l’attestato “Costruttori di Gentilezza” dall’Associazione Culturale Cor et Amor, promotrice del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”. Il riconoscimento è stato attribuito per la “cura delle tradizioni del territorio e la maestria del proprio operato”.
Alla cerimonia di consegna, nel complesso di San Giovanni, hanno partecipato:
- Giuseppe Scagliarini, presidente Pro Loco Pompei Today
- Anna Vitiello, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza e referente Terre Vesuviane
- Giovanni Boccia, referente Relazioni Gentili
- Anna Capitale, Costruiamo Gentilezza
Informazioni
La mostra “Fuoco! Pistonieri armati di valori – 50 anni di spari, fede e tradizione” sarà visitabile al Complesso di San Giovanni di Cava de’ Tirreni fino a sabato 20 settembre. Ingresso libero.
