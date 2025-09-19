Linda Di Giacomo ospite del #Fuorifestival di Salerno Letteratura: 24 settembre, ore 18.30, spazio Matteotti

di Redazione ZON

Dopo la pausa estiva riprendono i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 24 settembre, alle 18.30, presso lo spazio Matteotti, si terrà l’incontro con Linda Di Giacomo, autrice di Il morto che scrive (Caffè orchidea). Modera Corrado De Rosa.

Linda Di Giacomo è psicologa e grafologa forense. È nata a Roma, vive a Salerno e nel 2021 ha pubblicato con Bookabook il suo primo romanzo “Carta Canta – un enigma grafologico per Agnese Malaspina”. Dopo quattro anni torna in libreria con un nuovo mistero tutto da scoprire.

La routine lavorativa di Agnese Malaspina – grafologa giudiziaria – svanisce in una notte davanti a un cadavere ritrovato in un bosco e ricoperto di scritte incomprensibili. Di colpo e suo malgrado, Agnese resta invischiata nella rete a strascico dei media e scaraventata su una perniciosa ribalta. L’improvvisa notorietà le mette alle calcagna i giornalisti, le amiche di sua madre e pure uno sconosciuto dal fare sospetto.

Soprattutto, le procura l’incarico più insolito della sua carriera: in grafologia giudiziaria è normale analizzare grafie di persone defunte, molto meno esprimersi su cosa abbiano scritto a trapasso già bello che avvenuto.

Nel frattempo, nella vita di Agnese – e di chiunque abbia una famiglia, figuriamoci due o tre – un’altra calamità incombe: il Natale.

Il libro sarà in edicola dal 24 settembre.