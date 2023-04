Cava de’ Tirreni: il Trio Malinconico

di Chiara Gioia

E’ di scena il Trio Malinconico venerdì 28 aprile alle ore 22 al Moro di Cava de’ Tirreni (Sa) dove lo scrittore Diego De Silva condividerà il palco con due formidabili musicisti, Stefano Giuliano al sax e Dario Deidda al basso.

Il Trio Malinconico, in attività da diversi anni e con moltissimi spettacoli in tutta Italia in teatri, festival, circoli letterari e musicali, prende il nome da Vincenzo Malinconico, protagonista dei fortunati romanzi di De Silva, tutti editi da Einaudi, nasce dal desiderio di uno scrittore e due musicisti jazz di unire musica e letteratura in una forma di spettacolo che permetta a entrambe le forme espressive di parlarsi in una lingua comune.

Non c’è scrittura narrativa che non segua una circolarità armonica e ritmica, allo stesso modo in cui non c’è musica che non racconti qualcosa.

L’idea del progetto composto dai due musicisti jazz Stefano Giuliano e Aldo Vigorito, è quella di offrire un’alternanza fra brani letti, recitati, e l’esecuzione di pezzi che di volta in volta gli strumentisti pensano (il più delle volte, improvvisano), consentendo al pubblico di concentrarsi sul testo e rilassarsi durante l’ascolto dei brani musicali dal vivo, in una formazione essenziale, unplugged, di soli contrabbasso e sassofono. Perché musica e letteratura sono una gran bella coppia, come sa bene chi ama sia l’una che l’altra.

Diego De Silva, la mente e la penna alla base delle vicende di Malinconico, è un ex avvocato nato a Napoli. De Silva è anche sceneggiatore e drammaturgo. Nel 2001, il suo libro Certi Bambini (da cui è stato tratto un film di Andrea e Antonio Frazzi) è arrivato alla selezione del premio Campiello e nel 2008, con Non avevo capito niente (entrambi editi da Einaudi) è stato in cinquina al premio Strega.

Un weekend non solo di jazz sul palcoscenico del Borgo Scacciaventi di Cava de’ Tirreni, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, dove sabato 29 aprile è in programma una serata di musica live con le le hit internazionali rivisitate in chiave dance dai Frank Armada, domenica 30 aprile sarà la volta di Marina Nyaa Project R&B E Soul.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.