Siano: mercoledì 3 maggio l’esercitazione di prevenzione contro il rischio frana

di Adelaide Senatore

Il 3 maggio il Comune di Siano sarà protagonista di un’esercitazione per contrastare i pericoli derivanti da potenziali rischi idrogeologici. Si tratta di un’attività di “prevenzione non strutturale” che si svolgerà con il coinvolgimento della cittadinanza. Il Comune di Siano, che assume la direzione dell’esercitazione, ha ritenuto necessario organizzare tale iniziativa a seguito dell’aggiornamento del proprio Piano di Protezione Civile.

L’esercitazione si svolgerà, inoltre, con il supporto della Protezione Civile si tratta, infatti, di una vera e propria simulazione di quello che accadrebbe durante un evento franoso. L’esercitazione di protezione civile, che si terrà il 3 maggio 2023, sarà del tipo “Field-Scale” (FX) ed è il risultato di un percorso formativo iniziato dal Comune di Siano con l’esercitazione “Table-Top” (TTX), tenutasi a Siano, dal 6 al 10 dicembre 2021.

Nel corso della mattinata, presso il centro operativo comunale, arriveranno delle chiamate per segnalare che si stanno verificando delle frane. A questo punto il comune attiverà le procedure della fase di allarme e quindi, tra le altre, l’organizzazione di un centro di accoglienza che ospiterà i cittadini sfollati di Via Vignolia e Via Martin Luther King. I cittadini saranno “interpretati” dai ragazzi del forum dei giovani e dai cittadini contattati dalla commissione pari opportunità.