Cava de’ Tirreni, incendio in un appartamento: oltre 50 persone evacuate, il Comune attiva il piano d’emergenza

di Redazione ZON

A Cava de’ Tirreni, un grave incendio ha coinvolto un appartamento situato in via Bernardo Quaranta, all’interno del quale vive una donna. Le fiamme, alimentate da una grande quantità di rifiuti accumulati nell’abitazione, hanno provocato l’esplosione di due bombole di gas GPL, causando il ferimento di tre persone e costringendo più di cinquanta residenti a evacuare l’edificio.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma lo stabile è stato dichiarato inagibile. Il sindaco Vincenzo Servalli, che nei giorni scorsi aveva già firmato un’ordinanza di sgombero, ha convocato nella giornata di ieri il Centro Operativo Comunale (Coc) per definire un piano di accoglienza e assistenza per le famiglie coinvolte.

Nel frattempo, i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire eventuali responsabilità, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e dell’intera area circostante. Tragedia sfiorata, ma le conseguenze restano gravi per decine di cittadini.

Fonte: SalernoToday