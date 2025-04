Teatro Arbostella, si ride a crepapelle con “Tutta colpa di Moana” di Sasà Palumbo

di Redazione ZON

Il Teatro Arbostella Gino Esposito si prepara a un finale di stagione travolgente con il penultimo appuntamento della sua ricca XVII edizione. Sul palco arriva uno degli spettacoli di punta del cartellone firmato Arturo Esposito e Imma Caracciuolo: “Tutta colpa di Moana”, una commedia esilarante scritta, diretta e interpretata da Sasà Palumbo, in scena per l’ultimo weekend di marzo e i primi due di aprile.

Dopo aver conquistato il pubblico in altre rinomate location, questo spettacolo porta in scena un mix irresistibile di ritmo, battute serrate e situazioni paradossali, reinterpretando con freschezza la tradizione comica napoletana.

La Trama: Una Seduta Spiritica… Fuori Controllo!

Tutto si svolge in un appartamento condiviso tra amici, uno spazio domestico ricreato con una scenografia essenziale ma efficace, dove prende vita un susseguirsi di gag e colpi di scena. Tra noia e leggerezza, quattro coinquilini decidono di cimentarsi in una seduta spiritica per evocare lo spirito di Moana Pozzi. Ma qualcosa va storto: invece della celebre diva, risponde Annabella, un’anima vendicativa con tutt’altre intenzioni.

Da qui si innesca un vortice di malintesi e situazioni grottesche, che culminano in un accordo folle tra il protagonista e lo spirito: evocare l’assassino di Annabella in cambio dei numeri vincenti del lotto. Ma il destino, come sempre, ha altri piani e la vicenda si complica in una girandola di equivoci irresistibili.

Comicità Napoletana e Cast di Talento

Il linguaggio, fortemente radicato nella tradizione napoletana, amplifica la comicità delle situazioni, tra giochi di parole, ritmo incalzante e battute fulminanti. Il cast, guidato da Sasà Palumbo, è composto da talentuosi attori come Antonella Romano, Ciro De Luise, Alberto Pagliarulo, Mario Masseroni, Stefania Quintavalle, Elisabetta Fulgione e Franco Tortora. La loro sintonia sul palco dà vita a personaggi autentici e spassosi, ciascuno con tic e sfumature uniche, regalando al pubblico due ore di risate assicurate.

Repliche: 29-30 marzo, 5-6-12-13 aprile 2025 Orari: Sabato ore 20:45 | Domenica ore 19:15

Biglietti:

Intero: 13 euro

Ridotto (over 65 e under 14): 11 euroPrenotazione obbligatoria: 3471869810 – 3282664758 – 0893867440

Prelazione Abbonamenti per la Nuova Stagione

In occasione di questo spettacolo e dell’ultimo in cartellone, gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per la prossima stagione, bloccando il proprio posto con un acconto del 50%. Il costo rimane invariato per i vecchi abbonati (100€), mentre per i nuovi sottoscrittori sarà di 120€ a partire da luglio.