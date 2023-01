Cava de’ Tirreni, presentato il progetto “Nuovo Trincerone”

Presentato stamattina, martedì 31 gennaio, nel Comune di Cava de’ Tirreni il progetto del nuovo trincerone che collegherà il sottovia veicolare e la viabilità di corso Principe Amedeo direttamente con via Santoriello, per congiungersi con via Arti e Mestieri e quindi via Randino, finanziato con delibera CIPE 54/2016, risorse FSC 2014/2020, 3.703.770,16 euro.

Alla presentazione erano presenti il Sindaco Vincenzo Servalli, il vicesindaco Nunzio Senatore, Luca Cascone Consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, l’arch. Emilio Maiorino in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa per la progettazione esecutiva, composto da RPA srl,. Cooprogetti Soc. Coop, Emilio Maiorino & Partners, che hanno illustrato l’idea progettuale complessiva ed entro un anno sarà definito il progetto esecutivo candidabile ai finanziamenti per la messa a bando e la realizzazione dell’opera.

“Non ci metteremo 40 anni per realizzare questa fondamentale opera di trasformazione e rigenerazione urbana – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – non dovremmo aspettare un altro sindaco Servalli che sblocca tutte le procedure, i contenziosi, apre le rampe, il sottovia, realizza il parcheggio interrato, il parco urbano, faremo prima. Oggi abbiamo fatto un passo decisivo, concreto, perché ci consente di avere entro un anno la progettazione esecutiva fondamentale per essere candidata ai finanziamenti europei, nazionali, regionali che ci sono. Oggi manteniamo un altro impegno con i cavesi, completare definitivamente quel progetto iniziato 40 anni fa per risolvere il problema della statale 18 rimasto incompiuto con la realizzazione del primo tratto del trincerone. Un impegno mantenuto anche dal Governatore De Luca e che il Consigliere Luca Cascone ha portato avanti con grande determinazione”.

“Non è solo un’opera per una nuova viabilità – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore – ma anche una rigenerazione urbana e un passo importante per la vivibilità e il miglioramento della qualità della vita e dell’aria, alleggerendo notevolmente il traffico pesante sulla statale 18 e la viabilità interna alla città”.