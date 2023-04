Cava de’ Tirreni, secondo appuntamento per la rassegna Premio Com&Te

di Chiara Gioia

Si terrà il prossimo venerdì 14 aprile, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il secondo appuntamento della XIV edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te.

Ospite del salotto letterario della città metelliana sarà la scrittrice Elena Kostioukovitch con il saggio Nella mente di Vladimir Putin (La nave di Teseo).

Autrice, traduttrice, saggista, docente universitaria e agente letterario, Elena Kostioukovitch è stata vincitrice di diversi premi tra cui il premio “Miglior traduzione dell’anno” (Mosca 1988), il premio ZOIL (Mosca 1999) il Grinzane Cavour Mosca 2004, il Premio Chiavari 2007, il Premio Nazionale per la Traduzione dello Stato Italiano 2007, il Premio “Per L’avvicinamento delle culture”, assegnato al Salone del Libro di Torino 2011, e il premio Gogol (2012) . Oltre ad essere autrice di numerosi pubblicazioni, è stata la traduttrice in lingua russa delle opere di Umberto Eco, tra cui “Il nome della Rosa” (traduzione che ha venduto più di 1.500.000 copie complessivamente in Russia e nei Paesi dell’ex Unione Sovietica).

Nel saggio che presenta al Premio al Premio Com&Te la Kostioukovitch racconta una storia culturale inedita della Russia postsovietica, per comprendere la nascita e la diffusione di un pensiero pericoloso che ha trovato in Vladimir Putin il suo alfiere, fino all’invasione dell’Ucraina. È la dottrina dell’Universo Russo – uno stato ideale dove riunire tutti i popoli russi “geneticamente superiori”.

Per scoprire il lato irrazionale dello stesso leader russo Putin, e i suoi legami con un certo “assolutismo magico”, l’autrice si muove tra invenzioni storiografiche, falsificazioni, cospiratori di regime, in un libro abitato da personaggi che sembrano usciti da un romanzo d’appendice, e che invece stanno riscrivendo oggi la storia di tutta l’Europa.

A dialogare con Elena Kostioukovitchsaranno la counselor Sofia Celestino, cultrice di letteratura, e lo psicologo psicoterapeuta cognitivista Paolo Landi, supervisore di servizi socio sanitari complessi nonché curatore per la rivista web Ulisse on line della rubrica L’Angolo dell’Anima