Salerno, le misure contro l’abbandono selvaggio della spazzatura

di Redazione ZON

Via libera da parte del Comune di Salerno per il contrasto dell’abbandono selvaggio della spazzatura: sono stati messi in campo guardie ambientali e fototrappole che segnaleranno chi non conferirà correttamente i rifiuti.

Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, le guardie ambientali avranno il potere di sanzionare gli incivili. L’iniziativa è partita dall’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, anticipando che l’iter burocratico è quasi giunto al termine per le due associazioni che hanno partecipato al bando, con i decreti già firmati. Il servizio potrebbe partire già la settimana prossima.

«In questa settimana, associazioni e volontari si stanno organizzando per la partenza del servizio e credo che già la prossima settimana si potrà partire ufficialmente», ha dichiarato l’assessore Natella. «Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo approvato anche il regolamento per il sistema di videosorveglianza sul territorio aggiungendo le fototrappole, strumenti che dobbiamo utilizzare per l’abbandono incontrastato dei rifiuti e il cattivo conferimento della raccolta differenziata».