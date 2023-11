Cava de’ Tirreni, sospensione della circolazione su via Santoriello

di Rita Milione

A Cava de’ Tirreni per la necessità di effettuare lavori improcrastinabili, sarà chiusa al traffico via Pasquale Santoriello, dall’intersezione di via Arti e Mestieri a via Luigi Ferrara, dal 20 al 22 novembre, dalle ore 9 alle ore 17. I lavori interessano l’abbattimento di un muro in via Santoriello, funzionale al completamento dell’area esterna del Palaeventi e della nuova strada di collegamento tra via Ferrara a via Arti e Mestieri alla frazione Pregiato.

È stato predisposto un percorso alternativo attraverso via Ferrara e via dei Fabbri e viceversa per assicurare il collegamento tra il centro e la zona orientale della città di Cava de’ Tirreni.

“Ci scusiamo per il disagio – afferma l’assessore alla viabilità Germano Baldi – che abbiamo cercato di ridurre al minimo assicurando la circolazione nelle ore di punta. Siamo in dirittura d’arrivo di un importante progetto finanziato con circa 2 milioni di euro dal Pnrr, che migliorerà notevolmente la viabilità con una nuova strada da decenni attesa dai residenti e realizza una grande e moderna area d’interscambio e parcheggio collegato all’area sportiva con il campo da calcio ed il Pala Eventi per il quale stiamo lavorando per il suo definitivo completamento grazie ad un progetto per un importo di 6.8 milioni di euro candidato ai fondi Pnrr”.