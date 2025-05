Cava de’ Tirreni, terzo appuntamento con il Premio Com&Te

di Redazione ZON

Si terrà il prossimo venerdì 16 maggio, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il terzo appuntamento della XVI edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te.

Ospite del salotto letterario sarà il giornalista Alessandro Macina con la pubblicazione Chi ha paura dell’auto elettrica Otto fake news alla prova dei fatti (edizioni Dedalo).

Giornalista professionista, in Rai dal 2007 e inviato di Presa Diretta dal 2009, Alessandro Macina ha realizzato numerosi reportage in tutto il mondo sulla crisi climatica e ambientale. Ha vinto il XIX premio Ilaria Alpi nel 2013 e il premio nazionale di divulgazione scientifica nel 2019 per il reportage sui cambiamenti climatici “Caldo Artico”.

Chi non ha mai sentito parlar male dell’auto elettrica? Come tifoserie, ogni giorno si scontrano gli entusiasti e i cosiddetti “No Watt”. Le discussioni contro l’auto elettrica non animano solo i social, ma tutto il discorso pubblico. Nel migliore dei casi, si tratta di diffidenza e paura del cambiamento, nel peggiore di vere e proprie fake news ormai date per verità. Eppure l’auto elettrica la conoscono in pochi, solo 4 italiani su 100 ne possiedono una, mentre nei grandi mercati europei le vendite hanno già superato i diesel. Ansia da ricarica, materie prime, emissioni: qual è la verità? Il libro di Alessandro Macina risponde con numeri e fatti alle tante domande, cercando di capire la fondatezza delle preoccupazioni, per riportare la discussione sul piano dell’oggettività.

A dialogare con l’autore saranno la giornalista Carolina Milite, redattrice di Ulisse on line, e l’avvocato amministrativista Francesco Accarino, Past Governatore dei Lions e già Presidente del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, Docente internazionale Lions certificato, autore di testi per la formazione alla Leadership.

La manifestazione sarà integralmente trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Premio Com&Te https://www.facebook.com/premiocomete.

Per ogni altra informazione può essere consultato il sito www.premiocomete.it

Ingresso libero.