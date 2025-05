Salerno, la Polizia di Stato denuncia l’autore di un furto in un noto esercizio commerciale

di Redazione ZON

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, nella mattinata del 10 maggio u.s. gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto a deferire in stato di libertà A.A. per il reato di furto commesso in un noto esercizio commerciale di Salerno.

Dalla ricostruzione operata e dalle pronte attività svolte, si appurava che il soggetto, conosciuto per pregressi e numerosi reati della stessa indole, si era introdotto dalla finestra della sala esterna del locale.

Effettuata la perquisizione presso l’abitazione del soggetto si recuperava il registratore di cassa, che veniva successivamente consegnato al legittimo proprietario.