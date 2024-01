Cava de’ Tirreni, viola il domicilio dell’ex compagna: arrestato 32enne

di Rita Milione

A Cava de’ Tirreni (SA), lo scorso 8 gennaio, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne, per aver violato il domicilio della ex compagna, introducendosi nell’abitazione della donna, alloggiata in una struttura protetta, dalla finestra del bagno. L’uomo già era sottoposto, per maltrattamenti in famiglia, al provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emesso dal Tribunale per i minorenni di Salerno.