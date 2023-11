Cava, a Francesca Polverino il premio “Cavesi Nel Mondo”

di Antonio Jr. Orrico

Il Premio “Cavesi nel Mondo” giunto alla sua 18ª edizione, è stato assegnato alla ricercatrice Francesca Polverino. La cerimonia di consegna si terrà sabato prossimo 2 dicembre, presso il Salone delle Cerimonie del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni

Il Premio, che ha cadenza biennale, è organizzato dal Rotary Club Cava de’ Tirreni. L’Amministrazione comunale ha conferito dalla “Commissione di Assegnazione” formata dal Sindaco Vincenzo Servalli, dal Presidente del Rotary Ugo Sorrentino, da Sua Ecc. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni e da don Michele Petruzzelli, Abate dell’ Abbazia Benedettina della SS. Trinità, dopo una preselezione delle candidature pervenute da parte dell’apposito Comitato dei soci Rotary presieduto da Riccardo Barela.

La ricercatrice e docente universitaria Francesca Polverino, dopo il liceo classico Galdi di Cava de’ Tirreni, ha frequentato la Facoltà di Medicina della II Università di Napoli, si è specializzata in pneumologia prima a Padova e poi a Palma de Maiorca. A Boston ha completo il suo dottorato di ricerca in scienze mediche presso la Università di Harvard. In Texas è a capo di una equipe di ricerca per lo studio delle malattie causate dal fumo da tabacco. Attualmente è editore associato per l’European Respiratory Journal. Nel 2018 è stata insignita del Rising Star of Research Award dall’American Thoracic Society e nel 2019 ha ricevuto la medaglia d’onore per meriti scientifici dalla Presidenza della Repubblica italiana.