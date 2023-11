Cava, tentativo di stupro fallito ai danni di una 24enne

di Antonio Jr. Orrico

Uno stato di terrore, che inevitabilmente è sopraggiunto dopo ciò che è accaduto. Un atto riprovevole che naturalmente è da condannare. A Cava De’ Tirreni, una ragazza ha subito un tentativo di violenza sessuale da parte di due uomini. L’accaduto, gravissimo, si è verificato domenica scorsa, intorno alle 18, in via Farano, nel cuore dei Pianesi. Un tentativo che, fortunatamente, è fallito miseramente e che non ha lasciato strascichi ulteriori.

Come riportato anche dal quotidiano “La Città“, in apertura della prima pagina, due individui hanno preso di mira una 24enne. Questi ultimi l’hanno attesa fuori dall’auto e, al suo passaggio, l’hanno avvicinata e palpeggiata, cercando di toglierle i pantaloni. La giovane era reduce dalla partita casalinga della Cavese, giocata nello stadio di casa a Cava. Secondo la ricostruzione di quanto riferito dalla ragazza agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato, lei ha cercato di divincolarsi, anche se i due uomini insistevano, fino a respingerli.

Proprio quest’ultima reazione ha scatenato l’ira da parte dei due uomini. Gli stupratori hanno cominciato, infatti, a schiaffeggiarla prima di darsi alla fuga. La giovane è rimasta stordita ed il suo pianto ha attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine, allertati dalla condizione psicologica latente della ragazza.