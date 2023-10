Amalfi, turista subisce violenza sessuale: denunciato 40enne

di Antonio Jr. Orrico

Un brutto accaduto. Una 23enne turista tedesca ha denunciato un caso di violenza sessuale subita all’interno di un bar di Amalfi. L’episodio, secondo quanto raccontato dal sito web “Il Quotidiano Della Costiera“, sarebbe accaduto nella tarda serata di lunedì scorso. Secondo alcune testimonianze, la giovane donna era all’ultimo giorno di vacanza in Costiera Amalfitana, accompagnata da una sua amica. La ragazza si trovava a Piazza Duomo.

La donna si era fermata un attimo a bere all’interno di un bar di Amalfi. Nel momento in cui si è recata alla toilette, avrebbe incontrato un uomo sulla quarantina. In quel locale, come si è poi successivamente scoperto, l’uomo lavora come lavapiatti. Quest’ultimo, dunque, si sarebbe avvicinato per baciarla. Naturalmente, la ragazza lo avrebbe subito respinto e sarebbe stata lesta a divincolarsi, per poi tornare al piano superiore dall’amica, che la stava aspettando.

All’uscita dal locale, in piazza, c’era nuovamente quell’uomo che l’aveva importunata poco prima. Quanto accaduto in quel frangente, è stato anche accuratamente documentato da un breve video amatoriale. Infatti, la sua amica avrebbe registrato l’accaduto con uno smartphone. Alle 5 di mattina del giorno successivo, la 23enne si è recata presso la caserma dei Carabinieri di via Casamare, ad Amalfi. La ragazza non ha avuto bisogno di cure sanitarie, dopo l’accaduto.