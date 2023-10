Salerno, altri 76 milioni in arrivo dalla Regione per l’Aeroporto

di Antonio Jr. Orrico

In arrivo delle novità. Infatti, dalla Regione sono in arrivo nuovi fondi disponibili per l’Aeroporto di Salerno. La Regione Campania ha stanziato più di 76 milioni di euro per la realizzazione del nuovo terminal e per la viabilità intorno allo scalo. Come riportato dal quotidiano “La Città” oggi in edicola, la Giunta di Palazzo Santa Lucia ha deliberato ufficialmente i fondi destinati per la nuova infrastruttura.

“La giunta delibera di destinare in via programmatica l’importo massimo 57 milioni 850mila euro a valere sulla fonte di finanziamento Fsc 2021-2027 Regione Campania, per l’attuazione del Primo lotto funzionale per la realizzazione del nuovo terminal aviazione commerciale ed infrastrutture a servizio, edificio polifunzionale e deposito carburanti, individuando la società Gesac quale soggetto attuatore.” ha scritto la Regione Campania riguardo l’Aeroporto di Salerno.

La Regione ha poi proseguito: “Allo stesso tempo, destineremo in via programmatica l’importo massimo di 18 milioni 300mila euro a valere sulla fonte di finanziamento Fsc 2021-2027 Regione Campania per la realizzazione dell’intervento di Adeguamento viabilità di accesso all’aeroporto di Salerno e adeguamento delle aree esterne, individuando la Provincia di Salerno quale soggetto attuatore.”

Altri fondi saranno sicuramente spostati per favorire la viabilità riguardante l’infrastruttura. Tutto, dunque, è ancora in sospeso, e aspetta di essere avviato.