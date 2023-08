Cecchi Paone: “Una famiglia con Simone e Melissa”

di Riccardo Manfredelli

Prima l’unione civile officiata da Emma Bonino, entro il prossimo dicembre; poi il matrimonio egualitario in Spagna. Al settimanale Chi Alessandro Cecchi Paone annuncia i progetti futuri che condivide con il compagno Simone Antolini, mentre si gode gli ultimi scampoli della stagione estiva nel suo buen retiro a Positano, in Costiera Amalfitana.

Cecchi Paone e Antolini fanno coppia fissa da un anno, hanno partecipato insieme anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, e l’amore che li lega ha ormai superato anche le iniziali resistenze di Samantha, la madre di Simone. Racconta Alessandro Cecchi Paone: “All’inizio non ha preso al meglio l’omosessualità del figlio. Poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, ed eccoci qua (….) La prima volta che Simone mi ha portato nella loro casa di famiglia a Fermo, nelle Marche, Samantha e suo marito Corrado ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante, se calcoliamo come eravamo partiti”.

Oltre alla madre, nella vita di Simone Antolini c’è anche un’altra donna importantissima: sua figlia Melissa, che Cecchi Paone, divulgatore scientifico e opinionista tenuto in grande considerazione dalle parti di Mediaset, ha annunciato di voler adottare: “Melissa mi ha cambiato le priorità e stravolto i piani. Tra noi c’è un affetto inenarrabile (…) Simone è molto più accondiscendente con lei. A me tocca fare il rigido.