Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sposano: l’annuncio

di Riccardo Manfredelli

In una intervista concessa al Corriere della Sera sulla soglia dei suoi cinquant’anni, Ilaria D’Amico ha annunciato che presto convolerà a nozze con Gianluigi Buffon, ex portiere e ora capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio, a cui la lega una relazione ormai decennale: “A gennaio mi ha fatto la fatidica proposta: sono arrivata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine. E poi è arrivata la sua dichiarazione”. Sulla data delle nozze aleggia lo spettro (positivo) degli Europei di Calcio 2024: “Volevamo celebrarle il prossimo giugno. Ma con il nuovo impegno di Gigi in Nazionale rischiamo di sposarci in una birreria bavarese”, scherza D’Amico, che quindi annuncia una cerimonia “intima e lontana dai clamori”.

Mentre prepara il matrimonio con Buffon, Ilaria D’Amico “divorzia” dalla Rai

Ex volto “sportivo” dei canali Sky, nella scorsa stagione televisiva Ilaria D’Amico era tornata in Rai con lo sfortunatissimo programma di inchieste Che c’è di nuovo, chiuso dopo poche puntate a causa dei bassi ascolti: “Mi era stato detto che sarei andata in una serata affollata come il giovedì e che avrei avuto tutto il tempo per far crescere il programma (…) Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. Sono veramente scioccata di come sono stata trattata, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista: mi sono sentita in trappola”. Nel suo orizzonte lavorativo, dunque, non c’è Viale Mazzini: “Non penso che la Rai sia il posto giusto in questo momento. Non è un tema di governi ma logiche di poltrone non voglio siano le mie”. Per fortuna Ilaria d’Amico, che proprio in Rai aveva iniziato la sua carriera di giornalista sportiva grazie a “La Giostra del Gol” e a un’intuizione di Renzo Arbore, in questo momento professionale che non esita a definire “orribile” ha potuto contare sull’appoggio immancabile e instancabile del suo compagno (e futuro marito): “E’ meraviglioso sapere che, anche nella tempesta, hai sempre un sostegno e un approdo sicuro. Gigi è questo per me: completezza e serenità, arrivo da lui e si placa tutto”.