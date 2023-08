Oroscopo Paolo Fox giovedì 31 agosto 2023: Sagittario agitato

Ariete Queste che state vivendo sono giornate importanti per le relazioni e i rapporti sociali. Il quadro astrale è ottimo per chi si vuole mettere in gioco. Per settembre ci saranno nuovi progetti che adesso bisogna valutare con mente fredda. Venere è favorevole per gli incontri.

Toro State aspettando che arrivi il momento giusto per fare una dichiarazione, parlare chiaro. Magari liberarvi di un peso. Se una storia d’amore ha vissuto conflitti in passato oppure avete vicino una persona che non si decide a fare un passo importante, parlate con chiarezza.

Gemelli Nel corso di questa giornata ci si sente fuori gioco. Al momento mancano soluzioni, chi ha ricevuto un incarico sa che prima di ottobre o novembre non potrà avere certezze.

Cancro Vi trovate in una condizione non molto soddisfacente, nel senso che per quanto concerne il lavoro c’è stata una chiusura o una rielaborazione di programmi nati in modo sperimentale all’inizio dell’anno.

Leone Il vostro segno è baciato da una Venere attiva. In questo periodo noterete di avere più persone attorno che vi ammirano, non vi fidate di tutti

Vergine Potete rimboccarvi le maniche ma ci sono giornate in cui la fatica è troppa. Per le prossime 48 ore il consiglio è di agire e fare solo quello che si desidera. Non fate azioni impulsive, non arrabbiatevi se non strettamente necessario.

Bilancia Siete in recupero per quanto riguarda queste giornate, il nuovo transito di Marte nel segno invita ad accelerare i tempi se ritenete che per motivi fisici o personali voi abbiate vissuto troppo ritardi negli ultimi mesi. Settembre e ottobre saranno mesi di recupero.

Scorpione Si devono spendere soldi per un guasto o una riparazione. Ci sono state delle rivoluzioni nella vita lavorativa, cambiamenti nel corso degli ultimi mesi, ed è per questo che molti vivono nell’incertezza.

Sagittario Fino a quando non ci sarà una risposta dal lavoro, una conferma potreste sentirvi agitati. L’importante è che non torni quella differenza, quella distanza che in amore è stata il tema dominante di alcune coppie, soprattutto se di vecchia data.

Capricorno Nei prossimi giorni avrete un buon successo, continua l’anno delle grandi scelte e decisioni. E’ possibile superare perplessità di ogni tipo. La situazione è valida per i giovani che, dopo un’esperienza fatta in altre città, finalmente decidono di iniziare un percorso in proprio.

Acquario Il vostro è un segno libero, in amore non amate essere controllati, detestate qualsiasi tipo di manipolazione o obbligo. Tuttavia, negli ultimi mesi ci sono stati ripensamenti. I problemi di lavoro e di soldi hanno preso il sopravvento mettendo in secondo piano tutto il resto.