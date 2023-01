Celso Valli: ecco tutto quello che (forse) non sai su di lui

Oggi, martedì 3 gennaio 2023, Celso Valli è stato ospite di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno”. Scopriamo, insieme, che cos’ha detto durante la puntata.

Celso Valli: “Eros era dolcissimo”

Celso Valli, in merito al modo di essere di Eros durante “Sanremo 2005”, afferma:

« Eros era dolcissimo, timidissimo. Quando facevamo un disco, io facevo l’arrangiamento e lui era timidissimo ».

La lunga collaborazione con Eros Ramazzotti

« Sì, tuttora collaboro con Eros. Di recente abbiamo fatto una cosa molto bella: in un disco abbiamo inserito un brano inedito di Ennio Morricone con il testo di Erso e Mariella Nava »- confessa.

Celso Valli: “Eros rimane timido”

« Eros rimane timido. Certo, ha più esperienza, ha girato il mondo, ha fatto successo, è stato ovunque ».

Celso Valli si racconta

« Io facevo il liceo classico. Mio padre mi aveva vietato di dedicarmi alla musica. Lui voleva che diventassi avvocato ma io ero attratto da quello che c’era dietro la voce di un cantante. Io solo in un secondo momento ho scoperto che si chiamava “arrangiamento ” e ho saputo che sarebbe diventato il mio lavoro. Una mattina ero combattuto. Non andavo male al liceo classico, ero combattuto. Mia mamma mi sveglia per andare a scuola e io dico “No mamma, non ci vado a scuola. Anzi, non ci vado più. Io voglio fare il musicista […] Mi giro dall’altra parte, dormo fino a mezzogiorno come un Papa. Quando mi sveglio mio padre tornava dal Conservatorio dove mi aveva iscritto. Mi addormento liceale e mi sveglio musicista».

Cesare Valli: musica d’autore tra Morandi, Bocelli e Celentano

« Io e Morandi ci incontrammo a casa di Mogol un giorno. Un amico comune mi fece andare lì ».

