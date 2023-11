Centola in lutto per la scomparsa del piccolo Angelo, stroncato da una leucemia fulminante

di Rita Milione

Muore a soli 11 anni a causa di una leucemia fulminante. L’amministrazione comunale di Centola ha proclamato il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 Novembre 2023 e disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Inoltre, l’amministrazione invita tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, sindacali ad esprimere il dolore dei centolesi e l’abbraccio dell’intera comunità ai familiari; s’invitano inoltre gli esercenti commerciali, artigianali e le imprese alla chiusura delle proprie attività durante il corso della cerimonia funebre.

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro Angelo. Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita. Si proclamano il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 novembre C.A. Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi”.