Licei: ecco la classifica dei migliori in Italia

di Antonio Jr. Orrico

Un’indicazione importante, da cui passa il futuro della generazione italiana e di tutto il Paese in generale. La Fondazione Agnelli ha lanciato la nuova edizione 2023 di Eduscopio.it, il portale dedicato alle scuole secondarie di II grado. Questa piattaforma offre dati aggiornati su come le scuole preparano gli studenti per gli studi universitari o il mondo del lavoro dopo il diploma, suddivisi per città e indirizzo di studio. Ecco, dunque, che si stila una classifica generale dei migliori licei in Italia.

Entrando sul sito, si trovano le classifiche. In esse, vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti. Molti sono basati su come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.

Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio qual è la classifica generale dei migliori licei d’Italia in assoluto.

La classifica dei licei

Dalla recente classifica di Eduscopio, emerge un ribaltone significativo, in particolare tra i licei classici. Il liceo classico Girolamo Bagatta di Desenzano del Garda, lontano dalle metropoli ma con più di due secoli di storia, si impone come il migliore in Italia. Con un punteggio di 82 su 100, questo istituto dimostra che i suoi diplomati ottengono risultati eccellenti a livello universitario, sia in termini di velocità nell’affrontare gli esami sia per la qualità dei voti ottenuti.

Ma la migliore scuola d’Italia in assoluto è il liceo scientifico delle scienze applicate Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio. Il liceo si segnala specialmente perché, in maniera del tutto sperimentale, non si studia il latino, che invece è radicalmente sostituito dall’informatica.

A Milano, il liceo classico statale Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo balza al primo posto. Al secondo posto il Berchet. Licei al terzo e quarto posto, invece, sono il Sacro Cuore e l’Alexis Carre. Mentre nel derby degli scientifici quest’anno il primato è del Volta che scalza il Leonardo dalla cima della classifica.

Invece, a Roma il Visconti torna ad essere il numero uno dei classici. Perde punti il Tasso, che era terzo nel 2022 e ora scivola al sesto posto. Mentre il Righi resta stabilmente al top fra gli scientifici. Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane si confermano gli stessi tre licei in vetta: Giordano Bruno, Montale e Margherita di Savoia, come nel 2022. Tra gli istituti tecnici si conferma in testa il Livia Bottardi.