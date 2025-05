Ceraso, arresti per spaccio di cocaina e hashish

di Redazione ZON

Il 24 maggio, a Ceraso (SA), i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto in Ceraso un 30enne e una 21enne indagati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” perché trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, due bilancini di precisione e circa 1.900,00 euro in contanti quale probabile frutto dell’illecita attività.

È stata formulata al GIP di Vallo della Lucania richiesta di convalida dell’arresto.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.