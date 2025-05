Monte San Giacomo, anziana muore nell’incendio della sua abitazione

di Redazione ZON

Tragedia alle prime luci dell’alba a Monte San Giacomo, dove una donna di circa 90 anni ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione.

All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, le fiamme avevano già avvolto gran parte dell’appartamento e per l’anziana non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri, impegnati nelle indagini per ricostruire l’origine del rogo.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire.

Fonte: SalernoToday