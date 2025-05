Accademia Sportiva Baronissi – 4°Edizione progetto Sportivo Scolastico AsI

di Redazione ZON

è 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕a la 4°𝑬𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 del 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑺𝒄𝒐𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑰𝒓𝒏𝒐#𝒂𝒓𝒕 &𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕.

Quest’anno la parte tecnica del progetto è stata curata dal prof. Domenico Trotta che ha messo in campo tutta la sua esperienza maturata in questi anni coordinando le varie discipline sportive e i più di 100 allievi che hanno aderito all’iniziativa.

Ma come sempre la grande Forza del progetto è la sinergia che si è creata con 𝑨𝒔𝒊 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒓𝒏𝒐 nella persona del 𝑫𝒊𝒓𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇.𝑮𝒊𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓𝒍𝒐 Carosella, la 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑫𝒊𝒅𝒂𝒕𝒕𝒊𝒄𝒂 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒂𝒍𝒆 𝑫𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒐𝒏𝒊𝒔𝒔𝒊 e 𝑰.𝑪. 𝑫𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒐 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒖𝒔𝒊 che hanno aderito all’iniziativa, ma di meno il supporto dell’𝑨𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒐𝒏𝒊𝒔𝒔𝒊 attraverso l’𝑨𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒆 allo𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑫𝒐𝒕𝒕.𝒔𝒂 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑺𝒊𝒄𝒂,sempre presente e vicina per dare il proprio supporto al mondo delle Associazioni di Baronissi.

I Dirigenti sportivi Guido Schiavone e Raffaele Napoli non possono che esprimere la loro più grande soddisfazione per l’ottima riuscita del progetto in cui i bambini sono stati i veri protagonisti delle tante discipline sportive: 𝑫𝒂𝒏𝒛𝒂 e 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒐, 𝑹𝒆𝒈𝒈𝒂𝒆𝒕𝒐𝒏, 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒊𝒐 e 𝑷𝒂𝒍𝒍𝒂𝒗𝒐𝒍𝒐, discipline guidate da uno staff tecnico e organizzativo composto da tecnici federali che da anni sul territorio della valle dell’Irno si occupano della promulgazione delle attività sportive e sociali: Melissa Concilio, Celeste Capacchione, Lidia d’Arco, Olga Pierri, Lidia D’aiutolo, Landi Giovanni, Noemi Iannone, Landi Giovanni, Cosimato Antonio, Rocco Gaetano, Stefania Napoli.