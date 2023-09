Ceraso, uomo muore schiacciato da una rotoballa di fieno

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova tragedia sul lavoro, all’alba, si è consumata nella provincia di Salerno, precisamente in quel di Ceraso. Un operaio di Sassano è morto, travolto e schiacciato da una rotoballa di fieno. L’incidente si è verificato nei pressi del paese. L’allevatore, di 66 anni, è stato travolto e ucciso da una grossa rotoballa di fieno dal peso di circa 5 quintali. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente sembra essere già stata ricostruita. L’uomo stava lavorando all’interno di un capannone nei pressi dell’isola ecologica, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito da una pesante balla di fieno, che lo ha schiacciato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari del 118 per prestare i primi soccorsi al malcapitato, per il quale però non ci è stato nulla da fare.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del Tenente Colonnello Sante Picchi. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente mortale. Almeno dalle prime ricostruzioni, però, sembra sia stato tutto frutto di un tragico incidente, su cui l’uomo non è minimamente potuto intervenire.

Sconvolta, invece, tutta la comunità di Sassano e anche quella di Ceraso.