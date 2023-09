Paura a Salerno, fiamme in via Ostaglio: danni ai cavi dell’alta tensione

di Rita Milione

Attimi di tensione la scorsa notte in via Ostaglio a Salerno a ridosso del ponte autostradale, dove si è sviluppato un grosso incendio. Una pattuglia dell’Ivri Sicuritalia – come riporta Salerno Today – ha allertato i caschi rossi prontamente intervenuti spegnendo il rogo dall’autostrada e Via Ostaglio.

Le fiamme hanno provocato notevoli danni ai cavi dell’alta tensione lasciando al buio la zona antistante.