Mauro Corona vs Cecchi Paone: “Se vuole il mio posto…”

di Riccardo Manfredelli

Subito scintille a “E’ sempre Cartabianca”, programma che segna l’esordio su Rete4 di Bianca Berlinguer. In collegamento con la padrona di casa nel corso della prima puntata del 5 settembre, l’alpinista e scrittore Mauro Corona ha risposto, senza mezzi termini, ad una critica che solo pochi giorni fa gli era stata mossa a mezzo stampa da Alessandro Cecchi Paone. Commentando l’approdo di Bianca Berlinguer a Mediaset, al settimanale Nuovo il giornalista e divulgatore scientifico, prossimo all’unione civile col compagno Simone Antolini, aveva detto: «Non sentivamo il bisogno di trovare Mauro Corona al seguito di una collega così esperta e autorevole, che per giunta da lui è stata pure offesa. Speriamo se ne liberi presto. Bianca non se lo merita».

«Vorrei avvertire il signor Cecchi Paone che io non soffro di depressione da mancanza di conduzione di programmi. So fare altro oltre che la tv. Se vuole prendere il mio posto, glielo cedo volentieri». Così Corona che aveva già esordito rispedendo al mittente le colorite critiche che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca gli aveva fatto in occasione della presentazione dei palinsesti Rai: «Dice che vesto come un capraio afgano? Beh, il capraio afgano è tornato e, a meno che non cambi canale, dovrà sopportarmi ancora»

Bianca Berlinguer a quel punto ha tentato di “domare” la sua ormai storica spalla («Siamo come Don Chisciotte e Sancho Panza»): «Inutile iniziare questa nuova avventura così, buttiamoci alle spalle le considerazioni sgradevoli fatte nei nostri confronti»