“Cetara Contadini Pescatori”: il progetto del GAL Terra Protetta

di Rita Milione

Non poteva mancare il progetto di turismo esperienziale “Cetara Contadini Pescatori” del GAL Terra Protetta alla prima edizione di Open Outdoor – il salone dedicato esclusivamente al tempo libero e alla vacanza open air – che si terrà a Paestum al Centro Espositivo NEXT (ex Tabacchificio Cafasso) dal 14 al 16 aprile 2023.

Sabato 15 alle ore 10.00 nella Sala Cilento le imprese di Cetara coinvolte nel progetto “Cetara Contadini Pescatori” – Ce.Tour S.A.S. (capofila), Simona Tafuri, Luigi Sandro Zuppardi, Gesthotel S.R.L., Torrente’s S.R.L., San Pietro S.R.L., Cianciola S.R.L.S., Ristorante Acquapazza S.R.L. – insieme all’Azienda Agricola Roberto Luigi Di Crescenzo, presenteranno “Cetara Contadini Pescatori: il case history di uno ‘storyliving’ di successo”.

Il progetto, nato nell’ambito della misura del Gal Terra Protetta (PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 – Sottomisura 16.3 -– Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo – Tipologia di intervento 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. Soggetto beneficiario: ATS Cetara Contadini Pescatori), è ancora in corso e terminerà a giugno prossimo con l’immissione sul mercato di pacchetti esperienziali e narrativi unici, creati con il metodo “Storyliving” di Artès, che avranno il turista quale protagonista assoluto di attività che si svolgeranno a Cetara, tra mare e monti.