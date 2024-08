“Cetara incantata”: arte circense e giocoleria illuminano la costiera dal 21 al 24 agosto

di Redazione ZON

L’estate al borgo si illumina con “Cetara Incantata”, altro momento fisso del cartellone di Le Notti Azzurre, in cui l’arte circense e la giocoleria si fonderanno con le vie e le stradine che portano al mare, scorgendo gli anfratti più caratteristici.

L’alternanza di atmosfere, di artisti, di suoni e colori, trasformeranno Cetara in un luogo incantato, dove la magia degli elementi (acqua, fuoco, aria, terra) e la tradizione faranno da filo conduttore alla realizzazione del palinsesto dell’estate 2024, valorizzando gli elementi architettonici e la cultura del borgo che si animerà a festa.

Non solo luci e atmosfere magiche, ma un ricco programma di spettacoli per tutta la famiglia e di intrattenimento per i visitatori, dal 21 al 24 agosto, in Largo Marina. “Rivivere la tradizione del borgo, osservando prospettive diverse in un percorso illuminato che riflette la grandezza dei luoghi, degli elementi naturali e delle bellezze architettoniche, un assoluto patrimonio culturale di cui andiamo orgogliosi” – spiega Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara.

Un percorso dinamico, sia dal punto di vista di giochi di luci e ombre, sia dal punto di vista dell’offerta di svago. Sguardo puntato all’insù, quindi, per una narrazione visiva oltremodo emozionante che evochi suggestioni intime e condivise.

21 agosto: One Eyed Jacks a cura di Circo Bipolar

Il programma di appuntamenti dedicati, ogni sera dalle 21.30, parte subito il mercoledì 21 agosto con l’esibizione di teatro urbano ““One Eyed Jacks” a cura di Circo Bipolar, compagnia che nasce nel 2013 dall’unione di due artisti, Costanza Bernotti e Shay Wapniaz. Costanza è prima di tutto un’acrobata aerea, ha partecipato al XXIX Golden Circus Festival di Liana Orfei (Roma) nel 2012 con il Duo Aves, vincendo il premio internazionale CircUp per giovani artisti circensi. Lo stesso anno è apparsa in TV nel programma Italia’s Got Talent.

Uno spettacolo di circo contemporaneo e dinamico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria, il tutto mixato con una vena poetica e a tratti umoristica.

“Incanto” e “Fuoco” il 22 e il 23 agosto

Si prosegue il giovedì 22 agosto con “Incanto” e subito dopo con “Fuoco” il venerdì 23 agosto, a cura della storica Compagnia Dei Folli, che ha collezionato numerose repliche dei propri spettacoli nelle piazze più belle d’Italia, d’Europa e del mondo.

L’uso di tecniche di nouveau cirque, acrobati sospesi e danze su pareti verticali, una forma d’arte che trae la propria ispirazione dai grandi eventi rinascimentali rendendoli unici e inimitabili. Un omaggio alla donna attraverso una favola, il primo, una performance che coinvolgerà tutti i sensi, la seconda, dove l’elemento è protagonista.

Il concerto galleggiante a cura di Pirotecnica Mansi

La programmazione si chiuderà il sabato 24 agosto, alle 22, con un concerto galleggiante sulle note dei Colorplay Italian Coldplay Tribute, che si esibirà intervallata da giochi di fuochi pirotecnici con vista sul porto, a cura di Pirotecnica Mansi.

Conclusione con il “Concerto in duo all’alba”

Le notti azzurre cetaresi si concluderanno domenica 1 settembre con il “Concerto in duo all’alba”, a cura del MacFest di Cava de’ Tirreni. Ingresso libero.

La rassegna è organizzata dal Comune di Cetara, con il sostegno di Regione Campania e Camera di Commercio di Salerno.