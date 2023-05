Chat Lock: la nuova funzione di WhatsApp per nascondere le conversazioni

di Giusy Curcio

Si chiama Chat Lock ed è la nuova funzione di WhatsApp, che permetterà di proteggere le proprie chat con una password e nascondere le conversazioni. Ad annunciarlo, Mark Zuckerberg tramite un post in cui ha spiegato che la funzione consente di bloccare qualsiasi chat, collocandola in una cartella accessibile solo tramite dati biometrici, come un’impronta digitale, una scansione del volto o attraverso l’inserimento di una password.

Per nascondere la conversazione basterà tenere premuto sulla chat desiderata e selezionare l’opzione “Chat Lock” dal menu a tendina. In questo modo, l’intera conversazione verrà trasferita in una cartella separata, nascosta e privata, garantendo una maggiore sicurezza e riservatezza dei messaggi.

Per accedere ai messaggi protetti, sarà necessario utilizzare una forma di autenticazione aggiuntiva. Sarà possibile appoggiare il dito precedentemente registrato sul sensore di impronte digitali o effettuare la scansione del volto. In alternativa, come già avviene per altre forme di doppia autenticazione, l’utente potrà inserire una password di sblocco.

“Crediamo che questa funzione sarà utile per le persone a cui capita di condividere il telefono con altri familiari o in quei momenti in cui arriva un messaggio speciale proprio quando il telefono è in mano a qualcun altro“, scrive WhatsApp sul suo blog ufficiale.