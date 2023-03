Whatsapp, addio ai gruppi eterni: in arrivo la scadenza per le chat

di Pietro Marchesano

Proseguono senza sosta le novità che l’app di messagistica più importante del mondo sta decidendo di portare ai proprio utenti. In questo caso Meta sembra pronta ad introdurre la possibilità di determinare una scadenza alla propria partecipazione nei gruppi Whatsapp.

A chi non è capitato di ritrovarsi ancora membri di gruppi oramai inutilizzati? Il team di sviluppo è intenzionato, infatti, a permettere a ogni utente di decretare in quale data abbandonare definitivamente una determinata chat, evidentemente non più utile.

Ad Ansa sono arrivate alcune precisazioni da parte del portale Wabetainfo: “Quando verrà rilasciata, gli utenti potranno scegliere tra varie opzioni di scadenza e avranno anche la possibilità di rimuovere una scadenza precedentemente impostata nel caso in cui cambino idea. Ovviamente l’opzione è individuale e non si applicherà ad altri partecipanti al gruppo”.