Come riparare facilmente un Mac lento (istruzioni per M1 e M2)

di Redazione ZON

Anche un computer come il Mac può presentare dei problemi. Sembra un pc inattaccabile, non è così: un gioiello come il pc di casa Apple può dare noie.

Virus ovviamente ma anche un rallentamento nello svolgimento delle sue funzioni. Le cause possono essere diverse, esistono dei metodi principali per combattere questo problema.

Capacità di memoria, come gestirla?

Può succedere quindi che anche il Mac1 o anche Mac2 possano presentare segni di rallentamento con le app e le diverse finestre che non rispondono per un caricamento molto lento. Prima di andare in un centro Apple per cercare una soluzione cercate di capire cosa non va e come poter intervenire. Le app così come i browser di ultima generazione tendono a occupare una capacità di memoria importante. Lo stesso per gli hard disk con foto, video, file multimediali e così via.

Pulite il disco rigido

Forse la causa principale è proprio il disco rigido pieno. Pulirlo, almeno all’apparenza, può sembrare facile eliminando foto, video o anche organizzare la scrivania. Tuttavia, bisognerà approfondire la pulizia eliminando anche log, svuotando la cache, togliendo i pacchetti lingue e così via. La velocità del Mac aumenterà all’istante.

La Ram potrebbe essere insufficiente

Espandere la memoria RAM sarà una mossa azzeccata per far tornare il Mac alle velocità usuale. Allo stesso tempo avrete anche la possibilità di svuotare la RAM con il Terminale attraverso un comando speciale proprio per togliere tutto dalla Random Access Memory disponibile.

Controllate la velocità di connessione alla rete

A volte il problema sta nella velocità di connessione internet. Potreste avere infatti troppa distanza tra il Mac e il dispositivo Wi-Fi, un piano di abbonamento che può causare il rallentamento di app e software o, come spesso accade, un sistema di rete non al passo con i tempi e gli sviluppi tecnologici. Provate ad usare un cavo Ethernet o impostare nuovamente le credenziali del Wi-Fi.

Controllare dei processi in esecuzione

Monitorare le attività e dei processi è un’altra soluzione che spesso rivela le motivazioni del rallentamento, chiudendo tutti quei processi che non servono. Eliminerete in questo modo tutte le situazioni che consumano oltremodo il sistema.

Effetti grafici e archiviazione non ottimizzata

Da non sottovalutare il sovraccarico visivo e il salvataggio dati. Nel primo caso, anche se la risoluzione grafica Mac1 e Mac2 è ottimale, bisognerà preferire una qualità leggermente inferiore ma utile per la velocità dei pc; nel secondo occorrerà trascinare i file su iCloud eliminando i files più grandi. Togliete anche le app inutilizzate così come andranno chiuse tutte le finestre che avrete aperto per consultare i vari siti, programmi, ecc.

Surriscaldamento del Mac

Un altro aspetto molto importante è quello della chiusura di tutte le schede che non state utilizzando. Il segnale è proprio quello del surriscaldamento del Mac, bisognerà rivedere l’utilizzo della CPU. Chiudere tutte le app che hanno un’intensità alta attraverso il Monitoraggio Attività e successivamente aggiornare il sistema.

Tenere il Mac al massimo delle sue potenzialità

Abbiamo visto qualche suggerimento per capire i motivi del rallentamento del Mac1 e Mac2 e farli tornare a lavorare con velocità e potenza. I pc sono un insieme di diverse caratteristiche tecnologiche, questo di Apple in particolare, e non bisognerà mai commettere l’errore di credere che siano esenti da problemi. Intervenire subito per scongiurare complicazioni maggiori.