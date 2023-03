Pontecagnano, l’Arcivescovo di Salerno incontra i giovani

di Redazione ZON

“A Lisbona ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio fraterno”, ha annunciato Papa Francesco. Si avvicina, la Giornale Mondiale della Gioventù 2023 che, quest’anno, si terrà a Lisbona, dal 1° al 6 agosto. In preparazione della GMG, dunque, il 14 marzo, alle ore 20, presso il Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II di Pontecagnano Faiano, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, incontrerà i giovani che prenderanno parte all’importante esperienza in Portogallo.

“L’incontro è aperto non solo a chi ha aderito alla GMG, ma a tutti i giovani interessati – ha annunciato Sua Eccellenza Monsignor Bellandi – Prenderemo spunto da alcuni testi della Scrittura per riflettere sulla condizione giovanile”. In particolare, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno inviterà i ragazzi a stabilire relazioni sane e a “non evadere dalla realtà, ma a guardarla come un’occasione di crescita”: “E’ intessendo relazioni profonde che si può vivere appieno la propria vita e guardare la realtà con fiducia e speranza”, ha concluso Sua Eccellenza Monsignor Bellandi.

Appuntamento con tutti i giovani fissato per il 14 marzo, alle ore 20, dunque, presso il Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II di Pontecagnano Faiano.