Oroscopo Branko Venerdì 10 Marzo 2023: Pesci infermabile

Ariete Rinnovamento nella vita sentimentale: il passato non esiste più. Potreste prendere delle decisioni sgradite agli altri ma a voi favorevoli. È molto importante affrontare gli argomenti in famiglia: le figlie sono un po’ complicate da gestire. Non dimenticate gli affari per un divertimento passionale passeggero.

Toro Avete bisogno di amore, fisico, carnale, ma la Luna vi impone una imposizione mondana. Giorno molto positivo per il lavoro, per l’attività e per un rapido controllo della salute.

Gemelli Andate fuori dai binari del ripetuto. Se siete soli interrogatevi sul perché.

Cancro Oggi Luna negativa: meglio rilassarsi e fisicamente oggi.

Leone Bene le questioni legali e burocratiche, potrete trovare un esperto che vi saprà aiutare. Non trascurate il vostro amore.

Vergine Improvvisamente avete problemi di soldi e di lavoro. Cerchiamo di mettere insieme le cose, di rimandare il rimandabile e portare a termine le situazioni favorevoli. Non vi posso dare il via libera per fare cose importanti. Ricordatevi che in amore la libertà non esiste.

Bilancia Si è già alzato il sipario su una situazione lavorativa che avrà o ha avuto un merito.

Scorpione Per le persone sole c’è fortuna in amore. Situazione astrale in miglioramento per voi.

Sagittario Sarà ed è un marzo importante per voi questo. Se c’è un settore in cui funzionate sempre è nel vostro lavoro. Sembrate deboli nella vostra privata e nell’amore.

Capricorno Avete una Luna noiosa: voci, situazioni noiose, insincerità per voi. C’è dell’invidia per voi. I nemici li avete di fronte e quando saprete chi sono sarà già un passo in avanti.

Acquario Novità nel lavoro e avanzamenti di carriera per voi, tutto ciò che avete desiderato e seguito da voi. Potete realizzare questo vostro sogno prima del 18 marzo. Anche se non esce un buon risultato datevi da fare. Siete stanchi ma anche soddisfatti.