Chiara Ferragni da Fazio: diffida del Codacons

di Riccardo Manfredelli

Poche ore dopo la deflagrazione del gossip su una presunta crisi in casa Ferragnez, Fabio Fazio ha annunciato sui propri canali social che Chiara Ferragni sarà ospite di “Che Tempo che Fa” su Nove domenica 3 marzo.

Un’intervista attesissima, nel corso della quale con tutta probabilità l’imprenditrice digitale (in questi mesi per di più al centro di una bufera giudiziaria causata da operazioni di beneficenza poco trasparenti) consegnerà al pubblico la propria versione dei fatti circa la rottura con Fedez, che al momento non è stata nè confermata nè smentita dai diretti interessati, ma alla quale il Codacons si oppone.

L’associazione per la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha nello specifico diffidato Nove e Discovery Italia dall’ospitare Chiara Ferragni a “Che Tempo che fa”, dichiarandosi pronta a chiedere il sequestro della trasmissione se il suo intervento non sarà annullato o comunque bilanciato da un adeguato contraddittorio qualora l’incontro tra la più nota delle influencer italiane e Fabio Fazio dovesse virare sul caso Balocco.

“Appare di per sè inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini”, si legge nel comunicato stampa del Codacons, “Ma la cosa più grave è che Ferragni potrebbe parlare del caso Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Un’offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime”.

Gli ospiti di “Che Tempo che fa”, domenica 25 febbraio 2024

In attesa dell’intervista a Chiara Ferragni ancora in calendario (per ora) il 3 marzo, questa domenica a “Che Tempo che fa” saranno ospiti, invece, Luisa Ranieri, i The Kolors (reduci dalla partecipazione sanremese con il già tormentone “Un Ragazzo, Una Ragazza”), Paolo Virzì e Sabrina Ferilli, rispettivamente regista e protagonista di “Un altro ferragosto”, al cinema dal 7 marzo, e l’icona della moda Naomi Campbell.