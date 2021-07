China: il singolo per l’estate è “Mambo Italiano”

Dopo la prima presentazione live presso “Il Ristoro degli Artisti” a Roma, è disponibile s u tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del rapper China

Scoppia l’estate, con la voglia di mare, di allegria, di divertimento e di tanta musica. Ecco perché China (Simone Costantino), assieme al performer Quinto e al producer Xibeatz, esce con “Mambo Italiano”, sostenuto dalla Clandestin Recordz.

Il nome della traccia, “Mambo Italiano”, deriva dalla necessità di descrivere questa fusione di generi che comprendono il reggaeton, la trap, la psytrance e la mumbathon.

La release comprende anche un video che uscirà su YouTube e due teaser ufficiali che saranno lanciati dai vari profili degli artisti e della label (etichetta).

Il progetto è molto ambizioso e presenta anche la partecipazione come stilista di Giampaolo Celli, figlio di Maria Celli, punto fermo dell’alta moda a Roma. Sua la creazione del giacchetto di pelle, raffigurante Frida Kahlo, indossato da China.

Le riprese del video e il montaggio sono a cura di Pier Buñuel, con l’aiuto dell’operatore del drone Mario Orazio Ruvio, le foto sono a cura di Domenico Renzetti, mentre la cover ufficiale del brano è a cura di Michele Anzivino.

Il testo parla della voglia di fare festa e di evadere da questo anno e mezzo infernale fatto di lockdown e chiusure, organizzando un party con amici, pochi fan e tutto il team Clandestin Recordz.

L’idea nasce dal produttore esecutivo Danilo Alleruzzo, Simone Costantino (China) e l’editrice Serena Ballai, che hanno curato tutto nei minimi dettagli, dall’allestimento, all’investimento, l’organizzazione, la promozione e la spinta del progetto.

“Mambo Italiano” sarà presto disponibile su tutte le piattaforme musicali e, come sottolineato, anche su YouTube con un videoclip. Altro traguardo per China, che aggiunge un importante tassello al mosaico di successi cominciati a settembre 2020, e che continua senza sosta.

Merito anche della Clandestin Recordz che ha creduto, e crede molto, in lui e che ha in progetto per l’autunno la presenza dell’artista in un contesto musicale davvero straordinario.

Il videoclip è visibile su YouTube a questo link

“Mambo Italiano” è stato presentato con un live di China, sul suggestivo palcoscenico de Il Ristoro degli Artisti, a Roma, riscuotendo un successo di pubblico straordinario.