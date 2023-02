Chiude Internet Explorer, se ne va un pezzo di storia del web

Addio a Internet Explorer. Da ieri, 14 febbraio 2023, è stato definitivamente chiuso un pezzo di storia del web. Microsoft ha di fatti disabilitato uno dei browser più usati di sempre. Attualmente se si clicca sull’icona di Internet Explorer, il software non parte e una schermata propone di utilizzare Edge, il programma che lo sostituisce.

Già lo scorso giugno Microsoft aveva già annunciato lo spegnimento di Internet Explorer, comunicando che il software sarebbe stato ritirato e non più supportato nei mesi successivi. Adesso il colosso di Redmond si sta occupando maggiormente dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale di ChatGpt che sarà successivamente integrata nel proprio motore di ricerca di Bing.

Explorer fu lanciato 28 anni fa, raggiungendo l’apice della popolarità nel 2004, quando ha conquistato una quota di mercato del 94%, in un momento in cui stavano per nascere delle alternative come Firefox di proprietà di Mozilla o Safari appartenente ad Apple.