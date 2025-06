Chiusa la casa albergo per anziani a Montecorvino Pugliano: sovraffollamento e scarsa igiene

di Redazione ZON

Revocate con effetto immediato le autorizzazioni e l’accreditamento alla casa albergo per anziani “Villa Cristina” di Montecorvino Pugliano. A stabilirlo è stato il Comune di Pontecagnano Faiano – ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale S04_2 – dopo che un sopralluogo dei Carabinieri del NAS di Salerno ha fatto emergere numerose criticità.

Il controllo, effettuato il 5 maggio, ha rilevato condizioni non conformi: numero di ospiti superiore alla capienza consentita, camere triple, assenza di ascensore tra i due piani, corridoi senza corrimano, locali comuni privi di bagni, mensa e cucina non idonee. È stato inoltre segnalato l’uso promiscuo degli spazi con la presenza di un ristorante, una piscina e una fattoria didattica attigui, oltre al malfunzionamento dei campanelli di allarme. In una stanza era stato perfino installato un letto a castello.

Dopo una prima diffida e 15 giorni concessi per la messa in regola, un nuovo sopralluogo del responsabile del Piano di Zona, Tommaso Maioriello, il 13 giugno ha confermato le violazioni: ancora assenti i servizi igienici nelle aree comuni, montascale fuori uso e presenza massiccia di insetti.

Da qui la decisione di revocare le autorizzazioni rilasciate nel 2023 e nel 2024, insieme all’esclusione della struttura dal circuito dei servizi socio-assistenziali pubblici. Disposta anche la dimissione degli attuali 32 ospiti, da effettuare secondo modalità rispettose delle loro condizioni di salute e nel rispetto della normativa vigente.