“Ci pensiamo domani”, il singolo di Angelina Mango che precede il nuovo album

Esce il 19 maggio per 21co/LaTarma Records “Voglia di vivere”, il nuovo album di Angelina Mango, cantautrice del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, già disponibile in pre-order (https://AngelinaMango.lnk.to/vogliadiviverePR) e distribuito da BMG.

L’album è anticipato dal nuovo singolo “Ci pensiamo domani”, brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, disponibile da pochi istanti su tutte le piattaforme digitali.

La cantautrice nelle sue canzoni affronta temi come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al cantautorato. Le sue influenze musicali, tra rap italiano e americano, R&B e musica strumentale, le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare nelle sue produzioni freschezza e originalità.

Nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la cantautrice ha presentato la title track “Voglia di vivere”, scritta a quattro mani insieme a Giorgio Pesenti e prodotta da Michelangelo, che ha già raggiunto oltre 4 milioni di stream, l’intensa ballad “Mani vuote”, scritta da Angelina e prodotta da Canova e la coinvolgente “Ci pensiamo domani”.

Talento indiscusso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango si è fatta notare per voce e personalità mostrando puntata dopo puntata la sua poliedricità, interpretando brani inediti, cover tra passato, presente e riscritture.



Angelina è finalista di questa edizione del talent di cui è una delle protagoniste assolute, come dimostrano i numeri sui social: la cantautrice conta, infatti, 183mila follower su Instagram e 142mila follower su TikTok con oltre 2 milioni di likes. Durante il corso della semifinale #AngelinaMango è stato inoltre trend topic su Twitter.

Questa la tracklist di “Voglia di vivere”:

Le lunghe giornatela pubblicità incollata sul tramcome i tuoi occhi su di medomenica dolceche dolce far nientee rimandare gli sbattie tutte quelle storie trististare con tesabato scorso non mi hai detto niente alla festaparole perse, usa e getta, ora lasciale andareCome se, come se, come sere d’estateche ti lasciano il segnoe lo so, lo so quanto vale un errorequanto è bello sbagliareniente fretta, noche mi stressanon la voglio quando torno in cittàtanto non m’importama ma male che vadaci pensiamo domanie se nasce un problema poi scivola viavia come una macchina sull’autostrada del solePartiamo da zeroscappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereole dune come cuscini, pianeti lontanirestiamo vicini a casa tuapoi si sta troppo benechiudiamo le persiane e andiamo dovunquepotremmo scappare e non dire niente macambio discorsoe dai lasciamoci andareCome se, come se, come sere d’estateche ti lasciano il segnoe lo so, lo so quanto vale un errorequanto è bello sbagliareniente fretta, noche mi stressanon la voglio quando torno in cittàtanto non m’importama ma male che vadaci pensiamo domanie se nasce un problema poi scivola via,via come una macchina sull’autostrada del sole